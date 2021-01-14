14 Ocak 2021, Perşembe
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Fatih Terim resti çekti! Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray yine alev alev. maçı sonrası, “Yakında beyaz gömlek giyebilirim” diyerek yönetime imalı bir mesaj gönderen ’in ’da, “Sözüm de sözleşmem de mayısa kadar” açıklaması yapması bomba etkisi yarattı. Böylece büyük bir iç savaşın fitili ateşlendi.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Fatih Terim resti çekti! Galatasaray'da büyük kriz

Saray yine alev alev. maçı sonrası, "Yakında beyaz gömlek giyebilirim" diyerek yönetime imalı bir mesaj gönderen 'in 'da, "Sözüm de sözleşmem de mayısa kadar" açıklaması yapması bomba etkisi yarattı. Böylece büyük bir iç savaşın fitili ateşlendi.

TÜM GÖZLER BAŞKAN CENGİZ'DE

Daha önce iki kez yönetimle kriz yaşayıp istifadan dönen Terim sezon sonunu işaret ederek yönetime, "Ya siz ya ben" mesajı gönderdi. Şimdi tüm gözler Başkan 'e çevrildi.

YA SU DÖKECEK YA DA BENZİN

Bugün 14.00'te açıklama yapma kararı alan Cengiz'in sözleri ya yangının üzerine su dökecek ya da benzin!.. Saray'daki yeni savaşın içine bu kez futbolcular ve taraftarlar da girdi.

ANTRENÖRLERDEN DE TAVIR GELDİ

Kaptan Arda'nın liderliğinde ortak tavır alan , , , gibi yıldızların yanı sıra , ve de 'ı takipten çıkardı.

BİLDİRİYİ YÖNETİM Mİ SERVİS ETTİ?

Kulübün en büyük taraftar oluşumu ultrAslan'ın transferine karşı çıkan bildirisi tepki çekmişti. Hatta bildirinin, transferi yapmak istemeyen yönetim tarafından ultrAslan'a servis edildiği öne sürülmüştü.

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