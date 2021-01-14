Fatih Terim resti çekti! Galatasaray'da büyük kriz

TÜM GÖZLER BAŞKAN CENGİZ'DE



Daha önce iki kez yönetimle kriz yaşayıp istifadan dönen Terim sezon sonunu işaret ederek yönetime, "Ya siz ya ben" mesajı gönderdi. Şimdi tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi.