Son dakika: Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Son dakika haberi...Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
SPOR DHA
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Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.