13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi..., aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper 'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

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