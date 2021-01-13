13 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Fenerbahçe'de ikinci Vedat Muriç vakası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yine transferde çalım atmaya hazırlanıyor... 'in, “İrfan'ı istiyoruz. O da bizi istiyor.” sözlerinin ardından Sarı Kanarya'nın yıldız futbolcuyla anlaştığı iddia edildi. Bu olay, Kosovalı forveti hatırlattı.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Fenerbahçe'de ikinci Vedat Muriç vakası

İkinci Vedat Muriqi vakası yolda! Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'la da büyük oranda anlaştı. Futbolcu ve Başakşehir'le yapılan temasların olumlu ilerlediği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de İrfan Can'ı istediklerini açıklamıştı. Ancak İrfan'a, Fenerbahçe'nin önerdiği şartların çok daha iyi olduğu ve ikinci bir Vedat Muriç vakasının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

SON ANDA ARAYA GİRDİLER
Fanatik'in haberine göre; Hatırlanacağı üzere Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'dayken Galatasaray'a gitmesi bekleniyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler son anda araya girerek kulübüyle anlaşmış ve Kosovalı forvete imza attırmıştı. İrfan Can Kahveci'de de benzer bir senaryonun yaşanacağı iddia ediliyor. Bir başka çarpıcı iddia ise Fatih Terim'le ilgili... Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in, "İrfan Can da bizi istiyor." açıklamasıyla oyuncunun fiyatını yükselttiği konuşuluyor.

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