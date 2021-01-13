13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Gaziantepli yıldızı transfer listesine ekledi! Maxim sürprizi

Beşiktaş Gaziantepli yıldızı transfer listesine ekledi! Maxim sürprizi

'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kadro dışı bırakılan , ve ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, FK’da forma giyen Alexandru Maxim’i transfer listesine aldı. Bu oyuncu için ’ın da onay verdiği öne sürüldü.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Beşiktaş Gaziantepli yıldızı transfer listesine ekledi! Maxim sürprizi

'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kadro dışı bırakılan , ve ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, FK'da forma giyen Alexandru Maxim'i transfer listesine aldı. Bu oyuncu için 'ın da onay verdiği öne sürüldü.

ROMANYA BASINI DA YAZDI


Sumudica'nin ayrılmasının ardından Rumen starın Gaziantep FK'dan gideceği iddia edildi. basını, mevkisinde oynayan yıldız futbolcunun adresinin Beşiktaş olabileceğini yazdı.

16 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ


Ayrıca Sergen Yalçın'ın da Maxim'i takımdan görmek istediği bu nedenle transferin kısa süre içinde tamamlanacağı iddia edildi. 30 yaşındaki Rumen yıldız bu sezon ligde 16 maçta 9 gol kaydetti.

İLK HEDEF KİRALAMAK


Sözleşmesi 30 Haziran 1922'de bitecek olan Rumen futbolcunun öncelikle 6 aylığına kiralanması planlanıyor. 2 sezondur Gaziantep forması giyen Maxim Gaziantep'ten önce 3 sezon 'de oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı | Beşiktaş-Çaykur Rizespor’u konuk edecek ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇI | BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDECEK
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası isyan etti! HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖMER ERDOĞAN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI İSYAN ETTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA