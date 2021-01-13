Beşiktaş Gaziantepli yıldızı transfer listesine ekledi! Maxim sürprizi
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK’da forma giyen Alexandru Maxim’i transfer listesine aldı. Bu oyuncu için Sergen Yalçın’ın da onay verdiği öne sürüldü.
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16 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ
Ayrıca Sergen Yalçın'ın da Maxim'i takımdan görmek istediği bu nedenle transferin kısa süre içinde tamamlanacağı iddia edildi. 30 yaşındaki Rumen yıldız bu sezon ligde 16 maçta 9 gol kaydetti.
İLK HEDEF KİRALAMAK
Sözleşmesi 30 Haziran 1922'de bitecek olan Rumen futbolcunun öncelikle 6 aylığına kiralanması planlanıyor. 2 sezondur Gaziantep forması giyen Maxim Gaziantep'ten önce 3 sezon Mainz'de oynadı.