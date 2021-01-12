12 Ocak 2021, Salı
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Mesut Özil'in menajeri duyurdu: Fenerbahçe...

ile anlaştığı iddia edilen 'in yıldız futbolcusu 'in menajeri 'ten transfer gelişmesindeki son durumu dair 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söğüt, sarı lacivertlilerin Özil transferinde mutlu sona yakın olduğunun müjdesini verdi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Mesut Özil'in menajeri duyurdu: Fenerbahçe...

Mesut Özil'in menajeri , yayıncı kuruluşa transfer gelişmesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmelerine dair açıklamalarında bulundu.

'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

İşte menajer Erkan Söğüt'ün o açıklamaları...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece 'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."

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