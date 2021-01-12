Mesut Özil'in menajeri duyurdu: Fenerbahçe...

İşte menajer Erkan Söğüt'ün o açıklamaları...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."