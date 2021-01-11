Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim düğmeye bastı! Galatasaray'da 5 isim yolcu
Son dakika transfer haberleri | Devre arası transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler öncesi kadrosunda yer açmak isteyen Terim, yönetime gönderilecek oyuncuların isimlerini verdi. İşte Galatasaray'daki flaş gelişmenin detayları...
AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
Deneyimli çalıştırıcı, maçın ardından "Bazı oyuncularla yolları ayıracağız. Biz hamleleri genelde devre arasında yapıyoruz." diyerek ayrılıkların olacağını doğrulamıştı..
5 AYRILIK BİRDEN
A Spor'un haberine göre; sezonun ikinci yarısında bambaşka bir kadroyla devam etmesi beklenen Galatasaray'da takımdan gönderilecek 5 futbolcu belli oldu. İşte o isimler:.
CHRISTIAN LUYINDAMA
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Kongolu stoperi Christian Luyindama ile yollarını ayıracak.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Sarı-kırmızılılar, son haftalardaki form düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Luyindama'yı yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. Fatih Terim'in de ayrılığa onay verdiği ve 27 yaşındaki futbolcunun satış listesinde ilk sırada olduğu öğrenildi.
VALENTINE OZORNWAFOR
Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında takımı gençleştirme çalışmaları kapsamında Nijerya'nın Enyimba Aba takımından transfer ettiği Ozornwafor'dan beklenen katkıyı alamadı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Geçtiğimiz sezonu İspanya ekibi Almeria'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki stoper, Gençlerbirliği maçıyla sarı-kırmızılı takımdaki ilk resmi maçına çıktı. Yönetimin Nijeryalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
OGHENEKARO ETEBO
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Etebo'yu Stoke City'e geri gönderme kararı aldı.
STOKE'LA GÖRÜŞÜLECEK
Stoke City Menajeri Michael O'Neill, "Şu anda çeşitli kulüplerde bulunan kiralık oyuncuların ocak ayında Stoke'a dönmesini düşünmüyoruz" açıklamasını yapsa da sarı-kırmızılı yönetimin konuyla İngiliz ekibinin temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi.
SIFIR KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Nijeryalı orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı üretemedi.
JESSE SEKIDIKA
Galatasaray'da geçen sezon devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Jesse Sekidika gözden düştü.
BONSERVİS YA DA KİRALIK
Bulduğu şansları iyi değerlendirmeyen 24 yaşındaki futbolcu, satış listesinde konuldu. Süper Lig'den taliplerinin olduğu öne sürülen Sekidika'nın bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
RADAMEL FALCAO
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolcu Radamel Falcao...
HAYAL KIRIKLIĞI
2019/2020 sezonunun başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.
SATIŞ LİSTESİNDE
Sakatlık problemi nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Falcao, yüksek maliyeti nedeniyle satış listesinde yer alıyor.
'TEDAVİ İÇİN İZİN VERDİM'
Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası golcü futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim."
'RAHATSIZ OLUYOR'
"Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum."
'BAŞKA TASARRUFU OLURSA...'
"Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." ifadelerini kullandı.
ABD VE MEKSİKA'DAN İLGİ VAR
Galatasaray'ın adı ABD ve Meksika ekipleriyle anılan yıldız futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.