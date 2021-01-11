Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim düğmeye bastı! Galatasaray'da 5 isim yolcu

'BAŞKA TASARRUFU OLURSA...'

"Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." ifadelerini kullandı.