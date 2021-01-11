Fenerbahçe Erzurumspor'u 3-0 yendi

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Boumal, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Obertan'ın pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Altay yatarak topa sahip oldu.

8. dakikada Pelkas'a hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Fanolle çıkarak iki hamlede topa sahip oldu.

11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Novikovas dar açıdan sert vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topu Sadık son anda kornere atarak tehlikeyi savuşturdu.

32. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gomes sert vurdu ancak Sadık'a çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada meşin yuvarlak Gomes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruş ağlara giderken, hakem Mete Kalkavan, Gomes'in elle oynadığına hükmetti.

37. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topa iyi yükselen Gomes kafayı vurdu ancak top az farkla üsten auta çıktı.

45+3. dakikada Caner'in uzun pasında defanstan seken topu önünde bulan Thiam yerden bir vuruş çıkardı, kaleci Fanolle'ün ayağıyla müdahale yaptığı top az farkla kornere çıktı.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza sahası içerisinde Pelkas'ı gördü. Pelkas uygun durumdaki Mert Hakan'a pasını çıkardı. Bu futbolcu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Luiz Gustavo ile hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Sinan uygun durumdaki Pelkas'ı gördü. Palkas'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

51. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında kale önünde yükselerek kafayı vuran Sinan topu filelere gönderdi. 0-3

54. dakikada Darri'nin düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emrah'ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

59. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı önünde topla buluşan Pelkas'ın sert şutunda kaleci Kayacan iki hamlede topa hakim oldu.

73. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ortasında ceza alanında iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Pelkas'ın pasıyla buluşan Valencia'nın sert şutunda kaleci Kayacan topu kornere tokatladı.

78. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Caner dokundu kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Gomes gelişine sert vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

BB Erzurumspor: Farnolle x (Kayacan dk. 46 x), Cenk Ahmet x (Murat dk. 87 ?), Teikeu x, Hasan x (Mücahit dk. 46 x), Leo Schwechlen x, Osman x, Boumal x (Donald dk. 29 x), Obertan x (Darri dk. 45 x), Emrah x, Novikovas x, Gomes x

Yedekler: Batuhan, Gökhan, Sadiku, Özgür, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Fenerbahçe: Altay xx, Nazım Sangare xx, Tisserand xx, Sadık xx, Caner xxx, Ozan Tufan x (Ferdi dk. 75 x), Luiz Gustavo xx, Mert Hakan xx (Fatih Yiğit dk. 86 ?), Pelkas xxx (Cisse dk. 86 ?), Sinan Gümüş xx (Valencia dk. 63 x), Thiam xx (Samatta dk. 75 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Uğur, Serhat

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mert Hakan (dk. 45+6), Pelkas (dk. 48), Sinan (dk. 51) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner (Fenerbahçe)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR



Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam ilk 11 ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız ve Serhat Ahmetoğlu yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU



Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmış, ikinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.

ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI



Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.

Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Mücadele öncesi bir son dakika haberi de hakem konusunda yaşandı. Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.