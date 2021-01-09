Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması! Tek tek isimleri açıkladı
Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 18 hafta karşılaşmasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Rakibine 6 gol atan sarı kırmızılılar bir o kadar golü de kaçırdı. Fatih Terim maç sonu yaptığı basın toplantısında transfer sorusu üzerine ilgilendikleri futbolcuların isimlerini tek tek açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu.
Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Umarım televizyonlarının başındaki tüm futbolseverlerin ve Galatasaraylıların keyfi yerine gelmiştir" dedi.
Konuşması esnasında transfer konusuna Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Fatih Terim istedikleri oyuncuların ismini de verdi. Tecrübeli hoca konuyla ilgili "Yönetimimizin elinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyorum. Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere Visca da dahil" ifadelerini kullandı.
Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz.