Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması! Tek tek isimleri açıkladı

Konuşması esnasında transfer konusuna Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.