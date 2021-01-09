Göztepe 0-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU (ÖZET)

Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

85. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Müsabaka konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.