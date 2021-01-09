Canlı Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Kadir Has Şehir Stadı'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Hes Kablo Kayserispor, 9 kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

Oynadığı 16 mücadelede 5 kez zafer sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, 6 kez rakipleriyle puanları paylaştı ve 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 21 puan toplayan ekip, haftaya 10. basamakta girdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada Semih Kaya'nın ceza sahası içerisinde Alibec'e yaptığı hareket sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Alibec'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

10. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Semih Kaya'ya çarpan top filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın sert şutunda kaleci Doğan topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Avramovski'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

23. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Alibec'in bekletmeden şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.

39. dakikada Ahmed'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Semih'in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Bülent'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

KAYSERİSPOR DÜŞME POTASINDAN KURTULMA PEŞİNDE

Süper Lig'in düşme korkusu yaşayan ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin sondan ikinci basamağında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Samet Aybaba'yla yollarını ayıran ekip, Yukatel Denizlispor deplasmanında 11 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki üç zaferini de gol yemeden, 1-0'lık skorlarle elde etti.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı deviren Hes Kablo Kayserispor, Eylül ayından beri sahasında üç puan alamıyor. İç Anadolu ekibi, Yeni Malatyaspor karşısına 7 maçlık hasrete son vermek için çıkacak.

Ev sahibi ekipte kart cezalısı Miguel Lopes ve Pedro Henrique, maç kadrosunda yer almayacak.

YENİ MALATYASPOR ÖZLEMİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde aldığı flaş sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş, ardından evinde Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

Bu fikstürü takip eden 4 karşılaşmada sahadan zaferle ayrılamayan ekip, Alanyaspor ve Sivasspor'la berabere kalırken, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'ne 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Konuk ekipte kart cezalısı Karim Hafez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

11'LER

Kayserispor: Doğan Alemdar, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük.