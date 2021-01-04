TFF harcama limitlerini açıkladı | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe harcama limitleri! Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Son dakika haberine göre... Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Türkiye'de devre arası transfer tescil dönemi bu geceden itibaren başlıyor. İşte 4 büyüklerin harcama limitleri...
Harcama limitleri hakkında son dakika gelişmeleri hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından takip ediliyor.
Harcama limitlerinin bugün saat 18:00'e kadar kulüplere bildirilmesi bekleniyor. Özellikle Galatasay, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe harcama limitleri taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Futbolda ara transfer dönemi bu geceden sonra başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce transfer döneminin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıklamıştı.
HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLADI! İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...
Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı.
Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.
İŞTE TFF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.