Son dakika | Süper Lig'in 17. haftasını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle;



YARIN

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER



6 OCAK ÇARŞAMBA

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK



7 OCAK PERŞEMBE

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

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