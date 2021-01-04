Son dakika | Süper Lig'in 17. haftasını yönetecek hakemler belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle;
YARIN
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER
6 OCAK ÇARŞAMBA
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
7 OCAK PERŞEMBE
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER