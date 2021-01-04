Kayserispor Beşiktaş maçı | Sahalarda ender görülen olay! Herkes bunu konuşuyor
Kayserispor Beşiktaş maçı | Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve uzun süre sonra liderliğe yükseldi. Mücadelede hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın kararları dikkat çekti. Öte yandan maçın 90+6. dakikasında sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.
ZİRVEYE OTURDU
Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu şansı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.
ÇAKIR UYARDI, AYDINUS İZLEDİ
Fabrice N'sakala ceza sahası içerisinde yerde kalmıştı ama Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. 89. dakikada VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a izleme tavsiyesi yaptı. Fırat Aydınus, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Beşiktaş lehine maçta 2. kez penaltı kararı verdi.
N'KOUDOU PENALTIYI ATTI
Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Georges-Kevin N'Koudou geçti ve top ile kaleci Doğan'ı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.
ERSİN 90'DAN ÇELDİ
9 dakika uzayan maçta Kayserispor, tüm hatlarıyla beraberlik golü aradı. 90+5. dakikada Kayserispor Alibec ile frikikten gole çok yaklaştı ancak Ersin, topu 90'dan çelmeyi başardı.
DÖNEN TOP GOL OLDU
Dönen topta kontratağa kalkan Beşiktaş, 90+6. dakikada Ajdin Hasic ile golü buldu ve maçın skorunu tayin etti.
PENALTI KRALI BEŞİKTAŞ
Bu sezon Süper Lig'de en fazla sayıda penaltı kazanan takımlar arasında Beşiktaş 7 penaltıyla zirvede yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray 6 penaltıyla Beşiktaş'ı takip etti.
81 HAFTA SONRA LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.
GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
KALESİNİ GOLE KAPADI
Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.
HASİC'İN İLK GOL SEVİNCİ
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı. Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.
GALİBİYETİ BAŞKAN ÇEBİ'YE ARMAĞAN ETTİ
Maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında verdikleri pozla galibiyeti, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye armağan etti. Galibiyeti kutlayan futbolcular, teknik ekip ve idari personel, üzerinde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adının yazılı olduğu formayla poz vererek, Başkan Çebi'yi unutmadı. Futbolcular karşılaşmada attıkları gollerden sonra da Ahmet Nur Çebi yazılı formayla sevinçlerini göstermişlerdi.