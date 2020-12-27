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Başakşehir son anda bir puanı kurtardı

'in 15. haftasında Medipol sahasında 'yı ağırladı. 4 gol ve 1 kırmızı kart çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Başakşehir son anda bir puanı kurtardı

Süper Lig'in 15. hafta maçında iki İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere bitti.

90+2'DE VISCA

Medipol Başakşehir adına golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 85'te Hodzic'in ayağından geldi. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HASRET 6 MAÇA ÇIKTI!

Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Kasımpaşa ise 3 maçtır kazanamıyor. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 16 puana yükselirken Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.

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