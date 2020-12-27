Başakşehir son anda bir puanı kurtardı

Süper Lig'in 15. hafta maçında iki İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere bitti.

90+2'DE VISCA

Medipol Başakşehir adına golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 85'te Hodzic'in ayağından geldi. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HASRET 6 MAÇA ÇIKTI!

Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Kasımpaşa ise 3 maçtır kazanamıyor. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 16 puana yükselirken Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.