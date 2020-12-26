Son dakika: İzmir temsilcisi Karşıyaka’da Covid-19 şoku

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.