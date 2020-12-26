26 Aralık 2020, Cumartesi
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Son dakika: İzmir temsilcisi Karşıyaka’da Covid-19 şoku

, 5’i futbolcu 1’i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: İzmir temsilcisi Karşıyaka’da Covid-19 şoku

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.

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