Son dakika: İzmir temsilcisi Karşıyaka’da Covid-19 şoku
Karşıyaka, 5’i futbolcu 1’i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
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Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.
Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.