26 Aralık 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan anlamlı ziyaret! Özkan Sümer unutulmadı

'in 15. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak 'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör ve yardımcı antrenör Levent Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Galatasaray'dan anlamlı ziyaret! Özkan Sümer unutulmadı

Dün sarı-kırmızılı kafile ile kente gelen Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Levent Şahin, 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Değerli futbol insanı Özkan Sümer'in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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