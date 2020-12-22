Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Pozitif çıktılar
Son dakika haberi...Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs test sonuçları açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada bir futbolcusunun ve bir idari personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını bildirildi.
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OZAN TUFAN COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI
Fenerbahçe, bir futbolcusunun ve bir idari personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
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Bilgilendirme M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır.
OZAN TUFAN COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI
Fenerbahçe resmi siteden 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Ozan Tufan sosyal medyadan testinin pozitif olduğunu duyurdu.