Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı! Adım adım zirveye giden yol

SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI, EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLDU

Çaykur Rizespor karşısında, yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galip ayrılmayı başaran Trabzonspor, oyun olarak ta kendini geliştirmek için çaba sarf ediyor. Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı durumundayken, en az gol yiyen takım pozisyonuna geçen bordo-mavililer de teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım savunmasına yaptığı dokunuşları ön plana çıkarıyor.