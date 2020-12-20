Gençlerbirliği - Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği'nin golü 58. dakikada Berat Özdemir'den gelirken, konuk takımın golü ise 74'te Lobjanidze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2 takımın da yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Gençlerbirliği 12 puana yükselirken Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.

GÜNCEL PUAN DURUMU