Gençlerbirliği - Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 13. haftasında başkent ekipleri Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Türkiye'nin yakından takip ettiği başkent derbisi karşılık gelen birer golle son buldu. 1-1
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Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.
Gençlerbirliği'nin golü 58. dakikada Berat Özdemir'den gelirken, konuk takımın golü ise 74'te Lobjanidze kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 takımın da yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Gençlerbirliği 12 puana yükselirken Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.