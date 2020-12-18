Son dakika: Millilerden 3 madalya daha
Son dakika haberi...Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda mücadele eden 3 güreşçimiz 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nın son gününde serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş 2 bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı. 79 kg'da milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
BRONZ MADALYA GELDİ
86 kg'da serbest stilde yarışan milli güreşçi Osman Gökçen, rakibi İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yu 11-8 yenerek bronz madalya elde etti. 97 kg'da ise Süleyman Karadeniz, Ukraynalı Valerii Andrııtsev 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.