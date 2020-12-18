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Son dakika: Millilerden 3 madalya daha

Son dakika haberi...Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş ’nda mücadele eden 3 güreşçimiz 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: Millilerden 3 madalya daha

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nın son gününde serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş 2 bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı. 79 kg'da milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA GELDİ

86 kg'da serbest stilde yarışan milli güreşçi Osman Gökçen, rakibi İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yu 11-8 yenerek bronz madalya elde etti. 97 kg'da ise Süleyman Karadeniz, Ukraynalı Valerii Andrııtsev 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

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