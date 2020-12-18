Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu

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