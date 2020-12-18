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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak

ve , ocak ayı döneminde Türk futbolunun genç yetenekleri için karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, Galatasaray'ın ısrarla istediği yıldız isimlerle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. İşte transferde iki devi karşı karşıya getiren o yıldızlar...

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Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray her transfer döneminde olduğu gibi yine aynı isimleri transfer listesine aldı. Ocak ayı transfer dönemine az bir süre kala sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların da transfer listesinde olan yıldız futbolcular için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray aynı isimleri transfer listesine aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak
Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da gündeminde olan isimler için ilk teması kurdu.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan'ın menajeriyle temas kurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak
19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor'un kapısı çalındı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Ocak ayında büyük rekabet olacak

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu

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