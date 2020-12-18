18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bursaspor'dan büyük başarı! Her maç yazdılar

Bursaspor'dan büyük başarı! Her maç yazdılar

, TFF 1.Lig’de çıktığı 14 maçın tamamında gol sevinci yaşayan tek takım konumunda. Yeşil-beyazlılar ayrıca Ziraat ’nda da 3 maç oynadı ve tümünde gol atma başarısı gösterdi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Bursaspor'dan büyük başarı! Her maç yazdılar

TFF 1.Lig'in en golcü takımı olan Bursaspor, bu sezon rakip fileleri havalandırmadığı herhangi bir maç yaşamadı. Yeşil-beyazlı takım ligde çıktığı 14 maçın tamamında gol sevinci yaşarken, TFF 1.Lig'de bunu başarabilen başka bir takım olmadı. Bulunduğu ligde rakibi olmayan Bursaspor'a benzer performans gösteren tek takım ise Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Ligde çıktıkları 11 maçta da rakip ağları sarsan Gaziantep ekibi, Türkiye Kupası'nda da iki maç oynadı, onlarda da gol atma başarısı gösterdi. Ancak Gaziantep Futbol Kulübü toplam 13 resmi maçta bu başarıyı gösterirken, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maç dahil bu başarı zincirini 17'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı takım bu hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA