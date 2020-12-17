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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Salih Uçan'ı transfer etmek istiyor!

Son dakika haberleri | Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Siyah Beyazlı kulübün Ocak ayında izleyeceği transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Salih Uçan'ı transfer etmek istiyor!

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, canlı yayında Alanyasporlu Salih Uçan hakkında gelen transfer sorusunu yanıtladı.

Emre Kocadağ, TRT Spor'daki Salih sorusu üzerine açıklamasında; "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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