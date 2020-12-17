17 Aralık 2020, Perşembe
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İşte Süper Lig'de 13. haftanın programı

'in 13. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında , Galatasaray'ı konuk edecek. Esenyurt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020
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İşte Süper Lig'de 13. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 ARALIK PAZAR:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

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