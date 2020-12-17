Abdullah Avcı biletlerini kesti! Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu elenen Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.



KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.