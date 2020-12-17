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Abdullah Avcı biletlerini kesti! Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı

Teknik Direktör , kupa maçı sonrası neşteri vurdu! 'da 3 oyuncu bırakıldı. Bordo mavili kulüp resmi sitesinden, , ve 'nin performans yetersizliği nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Abdullah Avcı biletlerini kesti! Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu elenen Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.

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