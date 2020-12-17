Abdullah Avcı biletlerini kesti! Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı
Teknik Direktör Abdullah Avcı, kupa maçı sonrası neşteri vurdu! Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Bordo mavili kulüp resmi sitesinden, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans yetersizliği nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışacaklarını açıkladı.
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Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu elenen Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.
Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.