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Son dakika | Gençlerbirliği'ne kötü haber! Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika | Gençlerbirliği'ne kötü haber! Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Gençlerbirliği Erzurumspor deplasmanında 1-0 kazandı MAÇ SONUCU GENÇLERBİRLİĞİ ERZURUMSPOR DEPLASMANINDA 1-0 KAZANDI MAÇ SONUCU

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