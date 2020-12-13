Gençlerbirliği Erzurumspor deplasmanında 1-0 kazandı MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 12. haftasında ligin flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankara ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ın tek golüyle 3 puana uzandı.
Süper Lig'in flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12. hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladı.
TEK GOL GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN
Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gençlerbirliği, ilk 45 dakikada gol bulamadı.
Maçın 0-0 sonuçlanacağı düşünülürken, 81. dakikada sahneye Sefa Yılmaz çıktı. Konuk ekip Gençlerbirliği 81. dakikada Sefa Yılmaz ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği 1-0'la 3 puana uzandı.
ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Emrah, Novikovas, Gomes
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Halil, Furman, Berat, Soner, Ayite, Sio, Stancu