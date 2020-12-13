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Gençlerbirliği Erzurumspor deplasmanında 1-0 kazandı MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında ligin flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankara ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ın tek golüyle 3 puana uzandı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Gençlerbirliği Erzurumspor deplasmanında 1-0 kazandı MAÇ SONUCU

Süper Lig'in flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12. hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladı.

TEK GOL GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN

Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gençlerbirliği, ilk 45 dakikada gol bulamadı.

Maçın 0-0 sonuçlanacağı düşünülürken, 81. dakikada sahneye Sefa Yılmaz çıktı. Konuk ekip Gençlerbirliği 81. dakikada Sefa Yılmaz ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği 1-0'la 3 puana uzandı.

ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Emrah, Novikovas, Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Halil, Furman, Berat, Soner, Ayite, Sio, Stancu

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