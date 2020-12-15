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Trabzonspor'da Kovid-19 şoku! İki futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

'da iki futbolcunun yeni tip (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Trabzonspor'da Kovid-19 şoku! İki futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız Kovid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.

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