16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri NBA tarihine geçen kontrat! Antetokounmpo'ya dudak uçuklatan ücret

NBA tarihine geçen kontrat! Antetokounmpo'ya dudak uçuklatan ücret

tarihine geçen kontrat... Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , kulübüyle 228,2 milyon dolar karşılığında kontrat yenileyerek lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
NBA tarihine geçen kontrat! Antetokounmpo'ya dudak uçuklatan ücret

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kulübüyle sözleşmesini uzattığını belirten 26 yaşındaki basketbolcu, "Burası benim evim, benim kentim... formasını 5 yıl daha giymekten gurur duyacağım. Geri sayım başladı, şov kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 'de sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne son iki sezondur üst üste layık görülen Antetokounmpo, yeni sözleşmesiyle 228,2 milyon dolar kazanarak lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza atan basketbolcu oldu. Önceki rekor, 228 milyon dolar ile forması giyen James Harden'a aitti.

, geçen sezon 29,5 sayı, 13,6 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA