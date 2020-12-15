Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir? ZTK GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupasu 5. eleme turunda Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir? Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları bugün başladı. Turnuvanın en çok kupa kazanan takımı olma özelliğini taşıyan Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılacak. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir? Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevaplar...
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Darıca Gençleribrliği maçı 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
KAZANAN ÜST TURA ÇIKACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
GALATASARAY, TÜRKİYE KUPASI'NDA SAHNE ALIYOR
Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan ancak ismi açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.
Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği ise bu turda aynı ligden Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'u geçen sarı-yeşilli ekip, 4. turda TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.
KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.
"MAÇA İYİ MOTİVE OLUP MÜCADELE EDECEĞİZ"
Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen de Galatasaray'ın Türkiye'de ''en''leri ve ''ilk''leri olan bir kulüp olduğunu söyledi.
Galatasaray'la 5. eleme turunda eşleştikleri için heyecanlı olduklarını belirten Gülen, "Darıca Gençlerbirliği olarak iyi bir mücadele vermek istiyoruz. Her futbolcumuz Galatasaray karşısında iyi işler yapmak için rakip futbolculardan daha hırslı ve istekli olacak. Geçmişte de birçok 2. lig, 3. lig takımı, Süper Lig takımlarına karşı sürprizler yaptılar. Kupanın motivasyonu farklıdır. Darıca Gençlerbirliği olarak gücümüzün ve haddimizin farkındayız ama biz başarıya daha açız. Dolayısıyla maça iyi motive olup mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gülen, maçın sürprizlere açık olduğuna işaret ederek, ''Bu maçla şehir olarak reklamımız olacak. Bu maç, sonuç ne olursa olsun takımımızın alkışlanacağı bir maç olacak. Bu motivasyonla çıkacağız. Galatasaray'la mücadele etmek bizim için bir onur. Bu maç takımımızdaki genç futbolcular için de güzel bir tecrübe olacak. Bundan dolayı bizim için keyifli, olumlu ve sürprizlerle dolu maç olacak. Tek maç olması bizim için dezavantaj. Eskiden bu maçlar çift maç usulüne göre olurdu. Süper Lig takımları da yedek kadroyla çıkardı. Ama şimdi tek maç usulüne göre olduğu için telafisi yok. Ben bir de ters mantık yürütüyorum, temennim; Galatasaray tam kadro çıksın, benim çocuklarım oynayacaksa Galatasaray'ın as kadrosuyla oynasın çünkü Galatasaray'ın da yedekleri ve gençleri as kadrodan daha hırslı oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.