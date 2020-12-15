Gülen, maçın sürprizlere açık olduğuna işaret ederek, ''Bu maçla şehir olarak reklamımız olacak. Bu maç, sonuç ne olursa olsun takımımızın alkışlanacağı bir maç olacak. Bu motivasyonla çıkacağız. Galatasaray'la mücadele etmek bizim için bir onur. Bu maç takımımızdaki genç futbolcular için de güzel bir tecrübe olacak. Bundan dolayı bizim için keyifli, olumlu ve sürprizlerle dolu maç olacak. Tek maç olması bizim için dezavantaj. Eskiden bu maçlar çift maç usulüne göre olurdu. Süper Lig takımları da yedek kadroyla çıkardı. Ama şimdi tek maç usulüne göre olduğu için telafisi yok. Ben bir de ters mantık yürütüyorum, temennim; Galatasaray tam kadro çıksın, benim çocuklarım oynayacaksa Galatasaray'ın as kadrosuyla oynasın çünkü Galatasaray'ın da yedekleri ve gençleri as kadrodan daha hırslı oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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