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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan 5 yıllık imza

, ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlılar ile yaptığı yeni anlaşma 2025'te sona erecek.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan 5 yıllık imza

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

Kaynak; TRT Spor

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