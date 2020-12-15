Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması: Bir futbolcumuzun test sonucu pozitif

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

"Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme



🔗 https://t.co/qVhSp07Rpb pic.twitter.com/rYGDoPxGVq — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 15, 2020