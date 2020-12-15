15 Aralık 2020, Salı
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Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması: Bir futbolcumuzun test sonucu pozitif

, maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçlarına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapıan açıklamada bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğunu duyuruldu.

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Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması: Bir futbolcumuzun test sonucu pozitif

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

"Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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