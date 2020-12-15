Beşiktaş'tan Covid-19 açıklaması: Bir futbolcumuzun test sonucu pozitif
Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçlarına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapıan açıklamada bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğunu duyuruldu.
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Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;
"Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 15, 2020
🔗 https://t.co/qVhSp07Rpb pic.twitter.com/rYGDoPxGVq