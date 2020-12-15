Ankaragücü-Hatayspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'de 6. hafta oynanması gereken Ankaragücü-Hatayspor mücadelesi, Hatayspor'daki koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ankaragücü-Hatayspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz.
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Ankaragücü-Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynana mücadeleyi deneyimli hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 maça çıkan Hatayspor'un 18, yine Hatayspor gibi 10 mücadelede boy gösteren Ankaragücü'nün ise 5 puanı bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral.
Hatayspor: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf.