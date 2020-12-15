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Ankaragücü-Hatayspor (CANLI ANLATIM)

'de 6. hafta oynanması gereken - mücadelesi, Hatayspor'daki koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ankaragücü-Hatayspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Ankaragücü-Hatayspor CANLI ANLATIM

Ankaragücü-Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynana mücadeleyi deneyimli hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 maça çıkan Hatayspor'un 18, yine Hatayspor gibi 10 mücadelede boy gösteren Ankaragücü'nün ise 5 puanı bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral.

Hatayspor: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf.

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