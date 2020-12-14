14 Aralık 2020, Pazartesi
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Barcelona sahasında Levante'yi yendi

1. Futbol Ligi'nin () 13. haftasında sahasında oynadığı maçta 'yi 1-0 mağlup etti. La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Barcelona sahasında Levante'yi yendi

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 'nın galibiyet golünü 76. dakikada attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'da 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.

ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.

REAL SOCIEDAD LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Diğer yandan sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalan , puanını 26'ya çıkararak, averajla 'in önünde liderliğe oturdu.

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Real Sociedad, La Liga ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyor.

La Liga'da ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki, üçüncü 'in (23 puan) bir maç eksiği bulunuyor.







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