Galatasaray'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcu belli oldu
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Açıklama sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı. Öte yandan Kovid-19'a yakalan futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ortaya çıktı.
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Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
Kovid-19'a yakalan futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ortaya çıktı.
Genç futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.