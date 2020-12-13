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Galatasaray'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcu belli oldu

Son dakika haberi... Kulübü 1 futbolcuda tespit edildiğini açıkladı. Açıklama sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı. Öte yandan Kovid-19'a yakalan futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Galatasaray'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcu belli oldu

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Kovid-19'a yakalan futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ortaya çıktı.

Genç futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.

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