13 Aralık 2020, Pazar
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: Falcao'ya talip var!

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... ile yakından ilgilenen , Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ekibi, Galatasaray’da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro’luk bir teklifle çaldı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: Falcao'ya talip var!

ile yakından ilgilenen , Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

FALCAO DA ABD'YE SICAK


ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?


Inter Miami'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor. Ayrılık iddiaları güçleniyor.

TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ


Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. 'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.

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