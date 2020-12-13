Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: Falcao'ya talip var!

Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.