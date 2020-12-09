PSG - Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 PSG Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi?
PSG Başakşehir maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi sonrasında BAşakşehir sahadan çekilne kararı almıştı. Karşılaşma yeni hakemlerle bugüne ertelenmişti. Peki, PSG - Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 PSG Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte karşılaşmanın detayları...
PSG Başakşehir maçı hangi kanalda? Dün oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Karşılaşma yeni hakemlerle bugüne ertelendi. Peki, PSG - Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 PSG Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte cevaplar...
PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
PSG - Başakşehir maçı 9 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.55'te başlayacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
HAKEMLER DEĞİŞTİ
Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söyleminin ardından maçın bugün kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alan UEFA, karşılaşmanın hakemlerini de değiştirdi.
UEFA, mücadeleyi yöneten Rumen hakemleri görevden alırken, karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.
PSG BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NE OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması, "futbolda utanç gecesi" yaşatarak büyük tepki çekti.
Maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Turuncu-lacivertli futbolcu Demba Ba'nın Rumen hakeme yönelik sözleri de geceye damgasını vurdu.
Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
DEVAM ETMEME KARARI
Medipol Başakşehir, Coltescu'nun ırkçı söylemi nedeniyle maça devam etmeme kararı aldı.
Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.
Gümüşdağ, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem, orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.
Göksel Gümüşdağ, "Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E DESTEK MESAJI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadeleriyle Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü hakemin Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.
Erdoğan, mesajında, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadelerini kullandı.
PSG DE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ YALNIZ BIRAKMADI
Medipol Başakşehir'in rakibi PSG Kulübü de turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterirken, PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.
SPOR CAMİASINDAN IRKÇILIK TEPKİSİ
Spor camiası da Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı maçta Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasına tepki gösterirken, turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.
Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Webo'nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.
Beşiktaş Kulübü, İstanbul Başakşehir'in etiketlendiği mesajında, "Yanındayız, ırkçılığa karşıyız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya paylaşımında, eski futbolcuları Webo'nun fotoğrafına yer verilerek, "Yanındayız Webo" ifadelerine yer verildi.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü, "No to racism" ifadeleri paylaştı.
Futbolda Süper Lig kulüpleri, farklı branşlardan kulüpler ve birçok sporcu da sosyal medyadan Medipol Başakşehir'e destek mesajları gönderdi.
UEFA'DAN AÇIKLAMA
Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sonrasında UEFA da bir açıklama yaptı.
UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.
IRKÇILIK REZALETİ DÜNYA BASININDA
Dünya basınının önemli yayın organları da Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemine haberlerinde yer vererek tepki gösterdi.
İspanya'nın AS Gazetesi "Irkçılığı Durdurun!" başlığıyla habere yer verirken, Fransız gazetesi L'Equipe ise "Artık Bıktık!" başlığıyla haberi kullandı.
İngiltere'nin The Guardian Gazetesi, haberinde "Irkçılık Skandalı!" başlığını kullanırken, İtalya'nın TuttoSport gazetesi ise "Paris'te rezillik!" başlığına yer verdi.