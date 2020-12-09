09 Aralık 2020, Çarşamba
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Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti

Şampiyonlar Ligi'nde 'den Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında maçının tarihinin değişmesi üzerine 'de de FK maçının saati değişdi.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti

Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 19:00 olarak değiştirildi.

Daha önce açıklanan programda Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 16:00 olarak açıklanmıştı. PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalı sebebiyle Paris'te 1 gün daha fazladan kalan Başakşehir'in Pazar günkü Gaziantep FK maçının saati 19:00 olarak güncellendi.

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