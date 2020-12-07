07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir sporcunun test sonucu pozitif

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir sporcunun test sonucu pozitif

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir sporcunun test sonucu pozitif

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Bir oyuncumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA