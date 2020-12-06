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Denizlispor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

'de geçtiğimiz haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan , 11. hafta maçında deplasmanına konuk oluyor. Denizli'ye 8 eksikle gelen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve iki takımın 11'leri...

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Denizlispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

, 'in 11'inci haftasında bu akşam 'a konuk oluyor. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.

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11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse.

PELKAS SINIRDA

Üç sarı kartı bulunan Pelkas bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

UMUTLAR CISSE'DE

Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Kanarya, deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

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