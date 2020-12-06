Denizlispor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'de geçtiğimiz haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Denizli'ye 8 eksikle gelen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve iki takımın 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.
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11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse.
PELKAS SINIRDA
Üç sarı kartı bulunan Pelkas bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
UMUTLAR CISSE'DE
Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Kanarya, deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.