Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.