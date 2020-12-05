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Haberler Spor Haberleri Süper Lig şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi? O liste yayınlandı! Kritik eşiğin altına düştük

Süper Lig şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi? O liste yayınlandı! Kritik eşiğin altına düştük

Normal şartlarda 'te şampiyon olan takımımız direkt olarak 'ne katılım hakkı ediyordu. Ancak son dönemde yurt dışında alınan başarısız sonuçların ardından oluşan tabloya bakıldığında Süper Lig şampiyonu artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayacak.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Süper Lig şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi? O liste yayınlandı! Kritik eşiğin altına düştük

'de şampiyon olan takımın 'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalkıyor. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor.

Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen , şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.

Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.

İŞTE O TABLO

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