05 Aralık 2020, Cumartesi
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Kulüpler Dünya Kupası Japonya’da yapılacak

Son dakika haberi...Koronavirüs pandemisi salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler ’na 'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Kulüpler Dünya Kupası Japonya’da yapılacak

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Japonya'da organize edileceği duyuruldu. Şubat 2021'de yapılması planlanan organizasyonun yıl sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

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