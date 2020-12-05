Kulüpler Dünya Kupası Japonya’da yapılacak
Son dakika haberi...Koronavirüs pandemisi salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası’na Japonya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
SPOR İHA
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FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Japonya'da organize edileceği duyuruldu. Şubat 2021'de yapılması planlanan organizasyonun yıl sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.