Süper Lig 11. hafta karşılaşması | Galatasaray - Hatayspor CANLI anlatım

Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım ligde ilk kez birbirine rakip olacak. Saat 19'da başlayacak ve beIN Sports HD ekanından naklen yayınlanacak maçta 11'ler belli oldu. Taraftarlar maçın anlatımını ahaberi.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...

Galatasaray'ın Hataspro karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu;

📢 Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'imiz 👇



9️⃣9️⃣ Fatih Öztürk 🧤

4️⃣ Taylan

1️⃣4️⃣ Linnes

1️⃣5️⃣ Donk (K)

1️⃣7️⃣ Oğulcan

2️⃣0️⃣ Emre Akbaba

2️⃣3️⃣ Emre Taşdemir

4️⃣5️⃣ Marcao

5️⃣4️⃣ Emre Kılınç

8️⃣9️⃣ Feghouli

9️⃣0️⃣ Diagne#GALAXI #GSvHTY 💪 pic.twitter.com/iD4gMh4g4R — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2020

GALATASARAY - HATYSPOR İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

HATAYSPOR: Henüz belli değil.

Galatasaray ile Hatayaspor, oynayacakları maçla ile birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İÇ SAHADA 2 GALİBİYET

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

5 OYUNCUDAN 4'Ü GERİ DÖNÜYOR

Milli takım arasında korona virüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Ryan Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi'nin durumları da bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

ERKAN ÖZDAMAR YÖNETECEK

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Erkan Özdamar, ilk defa bir Galatasaray maçında hakem olarak görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Özdamar, şimdiye kadar üç Süper Lig maçını yönetti, ikisini ev sahibi, birini deplasman takımı kazandı.