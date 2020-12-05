05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Serie A'da Juventus Torino derbisinde son dakika golüyle güldü

Serie A'da Juventus Torino derbisinde son dakika golüyle güldü

'nin () 10. haftasında , kenti derbisinde konuk ettiği Torino'yu 2-1 yendi.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
ABONE OL
Serie A'da Juventus Torino derbisinde son dakika golüyle güldü

'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip hızlı başladı ve 9. dakikada Nicolas Nkoulou'nun golüyle öne geçti: 0-1.

Torino, maçın ilk yarısını bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında ABD'li Weston Mckennie'nin golüyle , maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadelenin son anlarına girilirken ev sahibi takım, Leonardo Bonucci ile bir gol daha buldu ve 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Bu arada, Bonucci'nin golü sonrasında Juventus yedek kalecisi Carlo Pinsoglio, gol sevincindeki hareketleri sebebiyle hakem Daniele Orsato'dan doğrudan kırmızı kart gördü.

Müsabaka ev sahibi Juventus'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Juventus, puanını 20'ye çıkartarak, maç eksiği bulunan 23 puanlı lider Milan'ın ardından 2. sıraya yerleşti.

Derbiden puanla ayrılmaya yaklaşmışken golüne engel olamayan Torino ise bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı ve 6 puanla 18. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral geçirdiği sakatlık sebebiyle takımı Juventus'un maç kadrosunda yer almadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA