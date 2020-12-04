Son dakika | İşte Süper Lig'de 11. haftanın maç programı

Süper Lig'in 11. haftası bu akşam Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi 4-3'le geçen Beşiktaş zirve yolunda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Çağdaş Atan yönetiminde ligin namağlup tek takımı unvanıyla birlikte lider durumda olan Alanyaspor ise yarın Gençlerbirliği deplasmanında sahne alacak. Kadroda yaşadığı eksiklere rağmen son 5 haftada 4 galibiyet, 1 berberlik alarak 2. sıraya yerleşen Galatasaray yarın İstanbul'da ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlayacak. Beşiktaş derbisinden beklemediği bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe de pazar günü Denizlispor'a konuk olacak.Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor ise ligin kapanış maçında pazartesi günü DG Sivasspor'u ağırlayacak.19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus16.00 Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır16.00 Konyaspor -BB Erzurumspor: Halis Özkahya19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar13.30 Fatih Karagümrük - Ç. Rizespor: Ümit Öztürk16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa