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Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Bundesliga’da önemli karşılaşma

Bundesliga’da 10. hafta heyecanı A Spor’da ekranlara geliyor. ’yı ’nde temsil eden , üst sıralara yükselme hedefiyle Freiburg’a konuk olacak.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Bundesliga’da önemli karşılaşma

Bundesliga'da 10. hafta heyecanı A Spor'da ekranlara geliyor. Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Borussia Mönchengladbach, üst sıralara yükselme hedefiyle Freiburg'a konuk olacak.

Ligde tek galibiyeti olan Freiburg ise kötü gidişe güçlü rakibi karşısında "dur" demeye çalışacak!

MAÇ SAAT KAÇTA?
SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 05 Aralık Cumartesi saat 17.30'da canlı yayınla A Spor'da.

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