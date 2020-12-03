Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

YUSUF YAZICI VE SÖRLOTH MESAJI

Alexander Sörloth'un yılın forveti seçilmesiyle ilgili olarak gelen soruya yanıt veren Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Alex'in (Sörloth) söylediği gibi hem Uğurcan ve Abdülkadir'in söylediği gibi, bu bir takım oyunu. Ortaya çıkan bir başarı varsa tüm oyuncular, teknik heyet, sağlık çalışanı ve malzemecinindir. Başarısızlık varsa onun sorumlusu da kulüp başkanıdır. Arkadaşlarımızın geçen sene ortaya koydukları performans, her ne kadar pandemi sonrasında sıkıntılı bir süreç yaşayarak şampiyonluğu kaybetsek de, ligi 2'nci bitirip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bir ekip. Onları kutluyorum. Ekibiniz elde ettiği bir başarı sonrasında sizi kulüp başkanı olarak davet ediyorlarsa bu da tabii ki bir spor adamı olarak yaşanabilecek en büyük gurur. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır bizim altyapımızdan yetişen isimlerden. Abdülkadir Parmak da ödül almalıydı. Yusuf Yazıcı keza altyapımızdan yetişti. Bizim dışarıdan yok denecek kadar basit ücretlerle kiraladığımız veya aldığımız isimler, takıma sportif katkılarının yanı sıra ekonomik katkıları var. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth sportif anlamda Trabzonspor ile birlikte değiller. Trabzonspor'un, Trabzon'un ve bana göre hatta Türkiye'nin marka elçileri bunlar. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Alex ile ilgili yapılan spekülatif haberlerle ilgili açıklama yapmıştık. Bazıları giden futbolcuyla ne alakası var diye değerlendirdi ama onlar hala bizi futbolcumuz. Ben bir sonraki transferinden yüzde 20 elde edeceksem ve Trabzonspor Kulübü'nün geliştirip ve yetiştirip gönderdiği oyuncularsa, o oyuncuların bizimle olan irtibatı asla kesilmiş değildir. Elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bu sene Avrupa'da söz ettiren Yusuf Yazıcı var. Ümit ediyorum ki aynı şekilde Alex, Leipzig'de hak ettiği yere gelip hak ettiği başarıyı elde edecekler. Geçen sene emeği geçen herkese teşekkür ederim."