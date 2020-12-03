Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza sakatlandı
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josefr de Souza'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Josef'in Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
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"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,
"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.
Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.