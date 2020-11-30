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Ali Palabıyık'a önemli görev! Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek

kokartlı Türk hakem , Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi A Grubu maçını yönetecek.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Ali Palabıyık'a önemli görev! Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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