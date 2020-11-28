Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Mirallas ile Kana-Biyik kaydederken, Yeni Malatya'nın sayıları Adem Büyük ve Topalli'den geldi.

Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorun ardından Gaziantep 15 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor puanını 12'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0



22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.



27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.



35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.

48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1



61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.



72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.



74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1



90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-2